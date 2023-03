Een op vijf gebruikers kan zelf nog geen parkeervergunning aanvragen in Etten-Leur

Burgemees­ter over politieac­tie Rijsbergen: ‘Aanhoudin­gen mede dankzij dorpsbewo­ners’

RIJSBERGEN – Burgemeester Joyce Vermue van de gemeente Zundert is geschrokken van de grote politieactie in Rijsbergen, maar ook opgelucht over de goede afloop. ,,Mede met dank aan de inwoners van Rijsbergen zijn de drie overvallers gepakt’’, zegt zij.