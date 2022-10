Een originele tekening van je favoriete strip, of dat éne ontbrekende album: in Breda kwamen tekenaars en fans bij elkaar

BREDA - Honderden meters strips, comics en graphic novels. Het Stripfestival Breda is na twee jaar afwezigheid terug in het Chassétheater. Het festival telt dit jaar een recordaantal van meer dan honderd striptekenaars.

Halverwege de foyer van het theater zitten drie Donald Duck-tekenaars naast elkaar aan een tafel. Jan-Roman Pikula is bezig een tekening van Donalds hond Loebas te tekenen in een album van Jens. Pikula herinnert zich ‘één keer eerder’ in Breda te zijn geweest. ,,Maar dat is al lang geleden.”

Ruim honderd striptekenaars waren aanwezig in Breda. Hier Luca Salvagno aan het werk.

Geroutineerd maakt hij de tekening af terwijl de jonge fan hem geestdriftig vertelt over zijn persoonlijke lievelingsverhalen. ,,De meeste kinderen vragen om Donald”, laat Pikula desgevraagd weten. Dan is Loebas een leuke afwisseling. Op zich maakt het de tekenaar weinig uit. ,,Zolang het een van de regelmatig terugkerende figuurtjes is, teken ik ze allemaal net zo makkelijk.” Zelf maakte hij het tekenaars vroeger juist graag moeilijk. ,,Toen ik als jongetje zelf naar beurzen ging, maakte ik er een sport van om naar de meest obscure bijfiguren te vragen.”

Zoeken naar die éne missende strip voor de collectie.

Traditioneel staan er lange rijen bij tekenaars als Romano Molenaar (Storm, Roodhaar) en Mark Retera (Dirkjan). Dat de laatste op zaterdag aan het eind van de dag bijna 100 albums voorzien heeft van een tekening verbaast hem een beetje. Normaal heeft hij in Breda zijn nieuwste album bij zich. Dat is dit jaar echter iets vertraagd en verschijnt pas over een paar weken.

Bezoekers die het evenement jaarlijks bezoeken, hebben sinds 2016 mee kunnen kijken met de ontwikkeling van Coco Ouwerkerk (30) uit Nijmegen. Stond ze zes jaar geleden nog op de beurs met het manga-achtige Oyasumi, een coproductie van haar en twee andere artiesten, dit jaar signeert ze de eerste twee delen van haar eigen serie Acception. ,,Ik richt me met mijn werk speciaal op tieners”, zegt ze terwijl ze deel 1 van Acception signeert voor Eva. ,,Bijna alle strips richten zich óf op de doelgroep tot 12 jaar, óf op de leeftijdsgroep 16 jaar en ouder.”

Heel veel jonge stripliefhebbers zoeken vertrouwde of juist nieuwe albums.

Eva, binnenkort twaalf jaar, is precies de doelgroep. ,,De albums zagen er vrolijk uit en het leek me een interessante strip”, verklaart ze haar keuze. Ouwerkerk vertelt dat ze een serie van negen delen voor ogen heeft met haar werk over een eigenzinnige tiener, die de weg moet zien te vinden in de verwarrende omgeving die middelbare school heet.

Het Chassétheater was opnieuw het toneel van Stripfestival Breda.

Jayden Weise uit Breda is waarschijnlijk de jongste signerend tekenaar op de beurs. In eigen beheer – met een beetje hulp van zijn vader – gaf hij het album Samurai Without a Sword uit. Liefhebber Pierre Christiaans (66) uit Vlaanderen heeft thuis al naar schatting zo’n 7000 tot 7500 originele tekeningen liggen. Die collectie wordt nu uitgebreid met een potloodtekening van Weise. ,,Altijd leuk om nieuw talent te ontdekken.”

Dat Jayden Weise een talent is, blijkt op zondag wanneer hij de eerste plaats pakt bij het NK Striptekenen in de categorie 14 tot 16 jaar. Roemer Jeuken won in de leeftijdsgroep 11 tot 14 en Joris Knol pakte de prijs in de categorie 9 tot 11 jaar. Het evenement trok ongeveer 4000 bezoekers.

De drie winnaars van het NK-Striptekenen. Vanaf links: Jayden Weise (categorie 15-17 jaar), Roemer Jeuken (categorie 12-14 jaar) en Joris Knol (categorie 9-11 jaar).