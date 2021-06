Een sticker in je gele boekje na je vaccinaties, maar heeft dat zin?

Swim to Fight Cancer Breda gaat door, inschrij­ving geopend

6 juni BREDA - Wie mee wil zwemmen met de tweede editie van Swim to Fight Cancer Breda moet niet wachten met inschrijven. Vanwege corona en de veiligheid wordt niet in de binnenstad maar in Natuurbad De Kuil in Prinsenbeek gezwommen. Een kleine honderd van maximaal 500 zwemmers hebben zich al ingeschreven.