Een van de meest energieslurpende bedrijvenparken van Brabant wordt flink duurzamer

Vier jaar cel voor man die rondreed met 31 kilo cocaïne in de auto

BREDA - Een 24-jarige Antwerpenaar heeft donderdag bij de rechtbank in Breda een celstraf van vier jaar gekregen. Hij werd op 7 november vorig jaar gepakt, terwijl hij rondreed met twee grote boodschappentassen met daarin 31 kilo cocaïne. Die zaten in een verborgen ruimte in zijn wagen.