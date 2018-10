‘Een wonder dat hij nog leeft’: Robbie moest opnieuw leren eten, praten en lopen na brute aanrijding op zebrapad in Breda

Novadic-Ken­tron maakt zich zorgen over ernstige verslaving aan lachgas: ‘Niet zo onschuldig als het lijkt’

17:27 BREDA - Gebruikers zien lachgas nauwelijks als drug, maar recente onderzoeken tonen dat het kleurloze, zoetgeurende en zoetsmakende gas gevaarlijker is dan het lijkt. ,,Afgelopen jaar hebben we hier in Breda al een paar keer zwaar verslaafden binnengekregen”, zegt Alex van Dongen van verslavingszorgspecialist Novadic-Kentron in Breda. ,,Het is niet zo onschuldig als het lijkt.”