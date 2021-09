‘Efteling-attractie Monsieur Cannibale hoort in het Rijksmuseum’

Dat vindt Erfgoedvereniging Bond Heemschut. ‘Cannibale is een belangrijk onderdeel van de Nederlandse geschiedenis', motiveert Heemschut het pleidooi.

Racistisch

Vanwege de racistische kenmerken moesten de karikaturale kok en zijn wijd en zijd bekende kookpotten wijken uit het park in Kaatsheuvel. Daaraan gingen jaren van publieke discussies vooraf.

Volgens Heemschut, de vereniging tot bescherming en instandhouding van cultuurmonumenten in Nederland, is het van groot, internationaal, belang dat de maatschappelijke discussie in Amsterdam wordt voortgezet.

Maatschappelijk belang

Volgens directeur Karel Loeff is opname in de Rijkscollectie logisch. ,,De Efteling is het A-merk van Nederland op recreatiegebied, zoals het Rijksmuseum dat is op het gebied van cultuur en geschiedenis."

,,De maatschappelijke discussie over deze attractie en specifiek dit beeld sluiten aan op de aandacht van het museum voor het slavernijverleden en inclusiviteit. Het zou raar zijn als dit beeld in het depot van de Efteling zou verdwijnen of vernietigd zou worden.”

Koloniaal denken

Heemschut heeft de Efteling per brief gevraagd het beeld beschikbaar te stellen aan de nationale collectie. Loeff: ,,Het is een stuk dat we moeten willen nalaten voor de generaties na ons, zodat duidelijk is hoe snel in het Nederland van nu het denken over racisme en het koloniaal denken verandert.”

Het is nog wachten op een reactie van het Brabantse park. De Efteling maakte recent bekend dat volgend jaar een andere attractie zal verschijnen op de plek van Monsieur Cannibale.