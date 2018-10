,,We zijn toch weer genoodzaakt een ontrekkingsverbod uit te vaardigen”, zegt woordvoerder Peter van den Bosch van waterschap Brabantse Delta over het gebied noorderlijk van het Wilhelminakanaal, omgeving Oosterhout, Dongen en verder oostwaarts. Maandag is ook een ‘verbod’ ingesteld in het stroomgebied van de Aa of Weerijs (Zundert en Rijsbergen). Er mag alleen nog water uit het riviertje worden gepompt voor de fruit- en boomteelt. Heftig? ,,Dat mag je gerust zeggen ja. Ik heb nog nooit meegemaakt dat op 22 oktober een onttrekkingsverbod wordt uitgevaardigd. We kunnen op de hogere zandgronden, zuidelijk van Breda, geen extra water aanvoeren. Het hoogteverschil is te groot.”

Oevers en kaden

Ook ten oosten van Bergen op Zoom zijn nog steeds onttrekkingsverboden voor oppervlakte water van kracht, dan gaat het om de Wouwse gronden, de Bleekloop, de Zoom en de Ligne (alleen grasland). ,,Bij de Brabantse Wal staat gelukkig nog kwelwater, voldoende voor de natuur.” De lage waterstand kan schade veroorzaken aan oevers en kaden, meldt het waterschap. De buitendienst is er alert op. Boswachter Erik de Jonge van Brabants Landschap: ,,Het is zo extreem lang droog, ik denk dat we daar de komende jaren nog wel de gevolgen van gaan zien. Vennen zijn zo diep ingedroogd, leemkommen zo ingescheurd.”

De Jong noemt de Zeezuiper, moerasgebiedje tussen Bergen op Zoom en Roosendaal. Effect op de dieren? ,,Zeker in het broedseizoen zijn er voor de jonge weide- en akkervogels te weinig insecten. Er is ook impact voor amfibieën en reptielen. Ik maak me daar best zorgen over. Het kan goed zijn dat de komende jaren natte gebieden sneller droogvallen, sneller tot verlanding komen. Ik denk dat één natte winter dat niet oplost.” Het grondwater is vaak een meter of meer gezakt, zegt hij. ,,Over een paar jaar zullen we nog steeds zeggen, 2018 heeft wel wat veranderd.”

Volledig scherm Drooggevallen ven in de Strijbeekse bossen. © Pieter Vierenhalm

Turfvennen

Boswachter Marcel Douma van Staatbosbeheer ziet de Turfvennen in het Mastbos droogvallen, maar blijft er nuchter onder. Hij ziet er zelfs wel een voordeel in: de uitheemse vis legt het loodje. ,,Zoals de zonnebaars, dat scheelt, die hoort daar niet thuis. Amfibieën kruipen in het dorre hout, gaan eerder in winterslaap, die redden zich wel. Insecten, dat is een apart verhaal. Ik schrik van de studies die voorbijkomen. Maar dat is groter dan de droogte van nu.” Hoe zit het met reeën en vossen? ,,Die komen altijd wel aan vocht. ‘s Morgens is er al dauw, ze zoeken de vochtige gewassen op.”

Bomen staan anderhalve maand eerder in de herfstooi: ,,Opvetten van vocht, in de haarvaten van het wortelstelsel. Er zullen wat jonge bomen afsterven, maar de natuur is over het algemeen veerkrachtig.” Het effect van de droogte voor de langere termijn? ,,Dat valt moeilijk te voorspellen. Of er meer urgentie nodig is? Ik weet het niet. Dit is zo‘n bijzonder jaar. Maar mijn natuurgevoel zegt dat het extremer wordt, droogte en natte periodes. We werken al jaren aan vernatting en vasthouden van water. Maar we kunnen cultiveren wat we willen, de natuur blijft altijd de baas.”

Andere gewassen

Mark de Jong van de ZLTO: ,,De problemen worden steeds groter voor agrariërs. We weten nu al dat we volgend jaar problemen gaan hebben. Boeren die wel konden beregenen, hebben wel een behoorlijk goede oogst. Maar die het niet konden, hebben een groot probleem. Door de klimaatverandering is er nu altijd wel iets.” Agrariërs in West-Brabant zijn al bezig met andere technieken voor irrigatie. ,,Druppelirrigatie, stuwen: manieren om water op perceel te houden.” Ook experimenteren boeren met andere gewassen, zoals met teelt van meloenen en kidneybonen.

Volledig scherm Woestijnachtig tafereel in wateropvanggebiedje in Ulvenhout. © Palko Peeters

Volledig scherm Bijna drooggevallen Turfven in het Bredase Mastbos. © Palko Peeters