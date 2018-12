Eis: jaar cel voor verdachte ramkraak Woodhouse in Zundert

BREDA - Eén van de mannen die verantwoordelijk zou zijn voor de ramkraak bij kledingwinkel Woodhouse in Zundert in november vorig jaar moet een jaar de bak in. Dat eiste officier van justitie Janne Kerkhofs maandag in de rechtbank in Breda.

Het was een ravage van jewelste, 16 november vorig jaar. Een witte Volkswagen Polo was de winkel aan de Molenstraat binnengereden. In de zaak, gespecialiseerd in dure merkkleding, werden vooral jassen gestolen. De daders, zo zagen getuigen, namen die in grote zogenaamde big bags mee. Door alle glassplinters was de schade aan de overige kleding ook nog enorm.

Eén van de belangrijkste bewijsmiddelen dat S.H. (19) uit Zundert één van de daders moet zijn, is zijn dna-materiaal op de airbag van de Polo. Zelf ontkent H. zijn betrokkenheid.

Volgens zijn advocaat Barry van de Luijtgaarden kan dat dna-materiaal ook op een andere manier op de airbag zijn gekomen. ,,Mijn cliënt heeft verteld dat hij wel vaker in een witte auto heeft gezeten.'' De Polo waarmee de kraak werd gezet, was een paar dagen ervoor gestolen aan de Patrijsstraat in Zundert.

Maar er is nog meer. Toen de politie een medeverdachte aanhield, lagen in de Mercedes Vito van die man nog jassen die afkomstig waren uit de Woodhouse. Ook had hij in zijn jaszak afgescheurde prijskaartjes van jassen uit Woodhouse. De winkeleigenaar herkende zijn handschrift op de labels. De bestuurder vertelde dat 'ene S. uit Zundert' de Mercedes had geleend in november.

S. H. heeft wel bekend dat hij in mei van dit jaar een inbraak pleegde bij La Place op Hazeldonk. Daar was bijna geen ontkennen aan. Hij liet er een bloedspetter achter. Toen bleek van wie die was, werd H. in juni opgepakt.