Emoties hoog bij Swim to fight cancer in Prinsenbeek, drie ton opgehaald

PRINSENBEEK - Vijfhonderd deelnemers en een veelvoud aan verhalen en emoties zondag in De Kuil in Prinsenbeek. Iedere bezoeker is hier immers met een reden. De minuut stilte voorafgaand aan Swim to Fight Cancer is indringend en ontroerend, de eerste tranen laten zich zien als de band Lace ‘Memories’, van Maroon 5 covert. En dan moet het zwemmen nog beginnen.

Geen Haven van Breda dit jaar, maar De Kuil in Prinsenbeek. Net als vorig jaar. Toen voor de corona-veiligheid, nu omdat het water in de binnenstad teveel blauwalg bevat.

Tweede locoburgemeester Arjen van Drunen hoopt dat het volgend jaar ‘gewoon’ weer in het centrum is, zegt hij vanaf het hoofdpodium. Want dat is een magische plek, dat past bij een evenement als deze. Maar wellicht is de magie hier bij De Kuil nog wel groter. Geen toevallige passanten, geen winkelend publiek, maar alleen deelnemers, familie, vrienden, vrijwilligers, organisatie.

Het leven vieren

Dat begint al bij de fraaie entree; bezoekers worden verwelkomd middels een lange, blauwe loper. De faciliteiten zijn hier, het gevoel is hier, het eigen feestje is hier. Kanker is de overwegend secundaire reden van ieders aanwezigheid; de primaire reden is om hier te zwemmen. Samen te zijn. Het leven te vieren. De gezelligheid.

Quote Mijn moeder is in twaalf weken van kerngezond naar overlijden gegaan Olga Ostendorf, Deelnemer Swim to Fight Cancer

De Bredase Olga Ostendorf voelt de emoties soms hoog zitten, vandaag, maar is strijdbaar. ,,Twintig jaar geleden overleed mijn moeder aan kanker. Ze is in twaalf weken van kerngezond naar overlijden gegaan. Toen wist men nog veel minder dan nu. Momenteel zit een vriendin van me in een traject. En deze week hoorden we dat twee ooms en een tante kanker hebben. Los van elkaar, kort na elkaar. Dus voor hen allemaal heb ik 1600 euro opgehaald”, vertelt ze.

Volledig scherm Swim to fight cancer. Warming up. © Pix4Profs/René Schotanus

Iets verderop staat Anouk Dogge uit Bergen op Zoom. Zij verloor in 2002 haar vader aan alvleesklierkanker. ,,Het zit erg in de familie. We moeten iets doen tegen deze ziekte, om onderzoek te bekostigen. Zeker voor onze kinderen, zodat ze zorgeloos de toekomst in kunnen. Dat het chronisch wordt. Daarnaast is zwemmen een nieuwe passie, dat is goed te combineren met het steunen van een goed doel.”

Drijfveer

Anne, Nicole, Robyn, Marit en Simone (allen twintigers), zijn hier voor elkaar. ,,Mijn beide ouders hebben kanker gehad. Ze zijn inmiddels schoon, maar dat is zeker een drijfveer”, legt eerstgenoemde uit. ,,We besloten ons allemaal in te schrijven. We kennen immers allemaal wel iemand met de ziekte.”

Om half 3 starten de eerste zwemmers. Vijftien NAC-supporters en -medewerkers, die samen een kleine 30.000 euro opgehaald hebben. Vlak nadat zij te water zijn, arriveert oud-speler Ralf Seuntjens, die de ziekte heeft. Zijn spandoek Ralf = NOAD wappert aan de kade. Hij voelt zich goed, zegt ie. En wilde hier bij zijn.

Kan niet beter

Organisator Léandra Sprenkels kijkt vlak voor de start verheugd in het rond. ,,Het kan eigenlijk niet beter. Het staat. Je merkt dat mensen zich graag inzetten tegen kanker, we hebben zo’n 110 vrijwilligers rondlopen”, zegt ze. De totale opbrengsten van Swim to Fight Cancer werd naderhand bekend gemaakt: 300.723 euro.

Volledig scherm Een aantal zwemmers gaan over de finish. © Pix4Profs/René Schotanus