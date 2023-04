Energiek NAC bekoort veeleisende Hyballa: ‘Zoeken naar spelers die door het vuur gaan’

Steffi koos voor ouderen­zorg vanwege haar oma: ‘Ik zie en voel haar nog om me heen’

CHAAM - Haar oma was als een tweede moeder voor haar. Daarom lijkt het vanzelfsprekend dat Steffi Brokx uit Chaam na haar studie geneeskunde specialist in de ouderenzorg is geworden. Toch zag ze tijdens de lange opleiding door de bomen het bos niet meer. ,,Er zijn zóveel specialisaties, hoe kies je als student?”