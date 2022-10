Energieprijs in de Koepel over de kop, huurders dreigen te vertrekken

Breda pompt grootste bedrag ooit in stad en dorpen: ‘Maar onzeker of alles kan’

BREDA - Ambities genoeg, maar het besef dat Breda wel degelijk getroffen kan worden door alle crises in de wereld dringt ook door bij het stadsbestuur. Breda investeert 100 miljoen euro in grote projecten, maar in de begroting voor 2023 staat iets nieuws: een ‘winstwaarschuwing’.

