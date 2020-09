Enorme drukte op Brabantse vakantieparken en campings, maar niet per se vanwege het goede weer

,,Sinds eind maart zien wij al een grote stijging in het aantal boekingen”, zegt Robert van Veen van natuurhuisje.nl. De organisatie biedt ruim 4300 vakantiehuisjes in een natuurrijke omgeving aan in heel het land. Daarmee is ze de grootste verhuurder van vakantiehuizen in Nederland. ,,Vooral last minute is erg populair, dat is in Brabant niet anders. Komend weekend zijn er bijvoorbeeld zo'n 20 procent meer huisjes verhuurd dan afgelopen weekend. Zodra mensen zien dat het lekker weer wordt, plaatsen ze een reservering.”