Er gebeurt wel eens wat bij station Breda-Prinsenbeek, maar camera’s zijn een stap te ver

De Boswachter De Positief­lijst is goed nieuws voor zoogdieren, maar waarom niet doorpakken naar andere organismen?

Dat het slecht gaat met de biodiversiteit in ons land, weet zo langzamerhand iedereen, of je moet onder een steen wonen. Dat die biodiversiteit wordt aangetast door een heleboel oorzaken, is ook wel duidelijk. Een van die oorzaken is dat door heel veel lieden allerlei organismen ons land worden binnengesmokkeld en die daarna naar buiten worden gekieperd of zelf ontsnappen.

12 juli