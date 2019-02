Ernstige bedreiging met vuurwapen op camping in Chaam: verdachte (44) opgepakt

Studenten Avans klagen over rommel, ‘Wat kan de school eraan doen?’

12:07 BREDA - Avans mag dan wellicht de beste hogeschool van Nederland zijn, de schoonste is het zeker niet. Steeds meer studenten klagen over rommelige aula’s en stinkende werkplekken. Het opleidingsinstituut zelf zegt dat ze de hygiëne wel degelijke serieus in de gaten houden en waar nodig controleren.