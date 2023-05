Etten-Leur start proef met ontbijtjes aan huis voor kinderen in armoede: ‘We gaan uit van vertrouwen’

indebuurt.nl Tof! Hier opent Ma­rie-Stel­la-Ma­ris een winkel in Breda

Hou jij van parfums en natuurlijke verzorgingsproducten? Nou, dan ga je nu even helemaal uit je dak. Want binnenkort open Marie-Stella-Maris een winkel in de binnenstad van Breda. Na twee vestigingen in Amsterdam, één in Utrecht en één in Maastricht wordt dit de vijfde store in Nederland.