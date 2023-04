Etten-Leur: wel het grootste criterium van Europa, maar nog steeds geen ‘deftige’ naam

met video NAC-spits Van der Sande over sfeer tijdens wedstrijd van het jaar: ‘Verwacht iets wat zijn weerga niet kent’

Aan de zege in de heenwedstrijd in Tilburg heeft Jort van der Sande kunnen zien wat de derby tegen Willem II betekent in het NAC-kamp. Maar nu speelt de spits de wedstrijd van het jaar in een uitverkocht stadion in Breda. ,,Ik hou ervan als een wedstrijd zo leeft.”