Etten-Leur zoekt nieuwe enthousiaste gidsen om bezoekers rond te leiden

Ook Breda omarmt initiatief met steunou­ders, want dat kan zwaardere zorg voor een kind voorkomen

BREDA - Sommige gezinnen hebben behoefte aan een zogeheten steunouder. Het gaat om vrijwilligers die een of twee dagdelen per week een rustige plek aan een kind bieden. Het nieuwe initiatief wordt nu ook in Breda opgezet.