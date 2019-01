Euretco-terrein wordt ‘Eureka-wijk’ met ruim 200 woningen

Het wijkje komt tussen de Archimedesstraat en de oude Faam-fabriek. Het project heeft de naam ‘Eureka’ gekregen, waarmee verwezen wordt naar de beroemde uitspraak van de Griekse wiskundige Archimedes.

“In de ideale situatie kan de procedure eind dit jaar worden afgerond, want wel hebben al veel voorwerk gedaan. In het derde kwartaal van 2020 kan dan hopelijk met de bouw begonnen worden,” aldus Maikel Foesenek van projectontwikkelaar Maas-Jacobs uit Zundert.

218 woningen

Maas-Jacobs is samen met de Nederlands Bouw Unie (NBU) uit Etten-Leur eigenaar van het terrein. De bedrijven kochten de grond in 2016 van de woningbouwcorporaties Laurentius en Allee Wonen. Vorig jaar zijn ze met de gemeente een haalbaarheidsstudie gestart, waarbij gekeken werd naar economische, stedenbouwkundige en milieutechnische aspecten. Daaruit is een voorlopig ontwerp gekomen met 218 woningen. “Maar dat aantal ligt nog niet vast. In het definitieve ontwerp kunnen dat er meer of minder worden,” aldus Foesenek.

Appartementen

Het merendeel van de woningen bestaat uit appartementen (60 tot 65 procent). De rest betreft grondgebonden woningen. Van de appartementen zullen er vijftig in de sociale huursector vallen. “Dat hebben we destijds zo afgesproken met de woningcorporaties,” aldus Foesenek. Alle overige appartementen en huizen worden in principe koopwoningen, in diverse prijsklassen. Op de begane grond van de appartementen komen commerciële ruimtes.

Volgens Foesenek wordt het een wijkje ‘met veel groen en met parkachtige lanen’. “Er komt ook zo min mogelijk blik op straat,” zegt hij. “Bewoners parkeren in principe onder de grond. Voor bezoekers is er wel enige ruimte om te parkeren op straat.” Ook komen er volgens hem goede loop- en fietsverbindingen en krijgt de buurt een collectieve fietsenberging.

NHTV

Met direct omwonenden is volgens Foesenek al gesproken. “In februari gaan we verder met het informeren van de buurt en in maart is er waarschijnlijk een bewonersavond.”