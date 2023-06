Evenementen kijken kat uit de boom bij keuze voor soft- of hardcups: ‘Vorig jaar lag er veel rommel’

Guido uit Chaam helpt óók in rampgebied stuwdam Oekraïne: ‘Een hoop ellende, dat is duidelijk’

CHAAM/OEMAN – Wéér slechts nieuws. Dat dacht Guido van Engelen uit Chaam toen hij de berichten zag over de verwoeste damwand in Oekraïne. Met Stichting De Leeuw Kyiv zorgt hij al sinds het begin van de oorlog voor hulp. Voor het rampgebied is een nieuwe crowdfunding begonnen. ,,We zien waarschijnlijk pas echt de gevolgen als over vijf of zes dagen het water zakt.”