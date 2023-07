Ex-zorghotel Merlinde Breda wordt tijdelijk onderkomen voor renovatie-vluchtelingen

Er was seks tussen de twee bij de brandweer­ka­zer­ne in Teteringen, maar kan verkrach­ting bewezen worden?

BREDA - Er is seks geweest op die bewuste nacht in augustus in Teteringen, dat staat vast. Ook de verklaring van de 28-jarige vrouw dat ze vorig jaar door een 60-jarige plaatsgenoot is verkracht, klinkt geloofwaardig, zegt het Openbaar Ministerie. Keihard bewijs ontbreekt echter en daarom wil de aanklager dat de verdachte wordt vrijgesproken.