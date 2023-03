BREDA - Verplaats je eens in de belevingswereld van een dakloze, zet je vooroordelen opzij. Dat is de bedoeling van de expositie Uit je Dak! en de bijbehorende straattour. De tentoonstelling werd zaterdag geopend in de Nieuwe Veste in Breda.

Daklozen zijn verslaafd aan drugs of alcohol en hebben hun situatie aan zichzelf te danken. Dat is het algemene beeld over deze mensen, waarvan er in Breda zo’n duizend zijn. Als de expositie iets duidelijk wil maken, is dat gedwongen leven op straat bijna iedereen kan overkomen. De installaties, illustraties, gedichten en voorwerpen van Uit je Dak! maken dat duidelijk.

De Nieuwe Veste is een logische plaats voor de expositie. Het Centrum voor de Kunsten in het Bredase stadshart is een van de plekken waar iedereen, dus ook dak- en thuislozen, iedere dag welkom is. Ook als je alleen behoefte hebt aan een warme schuilplek. Het is zoals veel van deze plekken ’s avonds en ’s nachts dicht, dus daklozen moeten dan elders hun heil zoeken.

Inkijkje in het dagelijks leven

De straattour voert de deelnemers langs de plekken in het centrum waar de dak- en thuislozen slapen. De tour wordt geleid door leden van de Straatraad, zelf (ex-)daklozen. Er was zaterdag veel animo voor dit inkijkje in het dagelijks leven van de dak- en thuisloze.

Quote Sommigen hebben een normale baan en slapen noodgedwon­gen in hun auto of op straat Johnny Feskens, straatburgemeester

,,Met deze expositie en tour willen we dak- en thuislozen zichtbaar maken, de stigma’s doorbreken”, zegt ‘straatburgemeester’ Johnny Feskens. ,,Het is echt niet waar dat ze allemaal verslaafd en werkloos zijn. Sommigen hebben een normale baan en slapen noodgedwongen in hun auto of op straat. Er zit veel schaamte bij. Als dakloze word je vaak onterecht bekeken alsof je per definitie iets misdaan hebt.”

‘Uit je Dak!’ is tot en met 24 maart te zien in de Nieuwe Veste. Een straattour kun je boeken op straatraad.nl.