Extra asfalt: files tunnelbak zuidelijke rondweg zijn nu stuk korter

Breda Jazz 2019: zonnebrand of regenpon­cho mee?

28 mei BREDA - ,,Géén idee wat ik aan moet trekken”, twijfelt Bart Wouters, voorzitter van het Bredase Jazzfestival. ,,Ik weet niet of ik nou een dikke trui klaar moet leggen of de korte broek.” Op het moment dat we Wouters spreken, is de opbouw van de jazzpodia in de Bredase binnenstad in volle gang, in de regen.