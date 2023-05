Extra betalen voor je plastic bakje friet? Het kan ook anders, zien deze cafetaria’s

Vierde klasse C Joas Leinders met twee goals wéér belangrijk voor Neerlandia’31, dat met wat hulp laatste strohalm pakt

Tot een kwartier nadat Neerlandia’31-Viola in 3-2 was geëindigd, was het nog spannender langs de lijn. Was directe degradatie afgewend? Het verlossende woord kwam uiteindelijk uit Wagenburg. VCW won met 2-1 van Riel, dat degradeert. Neerlandia’31 gaat de nacompetitie in. ,,Het was een bizar seizoen voor ons.”