F-16 vanuit Volkel naar Breda, KMA heeft nieuwe ‘poortwachter’

BREDA - De KMA in Breda heeft een nieuwe ‘poortwachter’. Vanochtend is bij het Kasteel een F-16 van de Koninklijke Luchtmacht gearriveerd.

Het gevechtstoestel, de J-866, is afkomstig van vliegbasis Volkel. In de Adriaan van Bergenstraat is het vliegtuig uitgeladen, waarna het via de Hoge Brug naar het Kasteel is vervoerd. De vorige ‘poortwachter’, ook een F-16, is vorig jaar juli ontmanteld nadat ze twintig jaar in Breda heeft gestaan.

Volledig scherm De F-16 is in Breda gearriveerd © Gerlach Hochstenbach

Militaire historie

Binnen de luchtmacht bestaat de traditie om een vliegtuig dat in het verleden operationeel heeft gevlogen na uitfasering terug te plaatsen op de toenmalige thuisbasis. Deze vliegtuigen houden als poortwachter de militaire historie levend.

In Afghanistan en Jordanië

De J-866 is in 1981 gebouwd. Het was de eerste F-16 van de Koninklijke Luchtmacht die in 1990 werd afgeleverd met een remparachutehuis. Later kreeg het toestel een update. Naast diverse oefenvluchten en bewaking van het Nederlandse luchtruim is de J-866 onder meer ingezet tijdens missies vanuit Afghanistan en Jordanië en bewaking van het luchtruim van Estland, Letland en Litouwen.

5713 uur gevlogen

Voor het laatst was dit toestel actief op 14 januari vorig jaar. Het toestel heeft totaal ruim 5713 uur gevlogen en 38 jaar dienst gedaan. Speciaal voor de nieuwe thuisbasis is het toestel voorzien van een banner in Brabants bont en wordt de staart gesierd door het logo van de Koninklijke Militaire Academie (KMA).

Multifunctioneel jachtvliegtuig

De huidige commandant van de KMA, kolonel-vlieger Gerbe Verhaaf, heeft in het verleden ook met de J-866 gevlogen. De F-16 is een multifunctioneel jachtvliegtuig dat tot op heden het belangrijkste deel van de slagkracht van de Koninklijke Luchtmacht vormt, maar inmiddels plaats maakt voor een nieuwe generatie jachtvliegtuigen: de F-35 Lightning II.

Volledig scherm De F-16 is in Breda gearriveerd © Gerlach Hochstenbach

Poortwachter verbindt historie

Het Kasteel van Breda is de opleidingslocatie van de Koninklijke Militaire Academie (KMA), waar onder meer toekomstig officieren van de luchtmacht worden opgeleid. Voor deze cadetten op de KMA mag de poortwachter niet ontbreken: het verbindt historie, de toekomstige collega’s en organisatie met elkaar. Ook verzorgt Luchtmachtcadettenvereniging Le Manche met haar leden het onderhoud en wordt de F-16 periodiek, volgens voorschriften, gereinigd.