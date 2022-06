Familiedrama treft ooievaarsgezin in het Bredase Markdal

Leerlingen De Horizon leggen eerste steen van nieuwe school in Zonderei­gen

ZONDEREIGEN - Ze hebben er lang op moeten wachten, maar eindelijk is het zover: de leerlingen van de basisschool De Horizon hebben samen met de aannemer de eerste steen mogen leggen voor hun nieuwe school. ,,Eindelijk want hier hebben we heel wat jaren op moeten wachten”, klinkt het bij directeur Carine Vervoort.

2 juni