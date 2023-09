Fietser aangereden op oversteekplaats in Breda, gewond naar ziekenhuis

Vermist jongetje (4) na uren weer terecht na zoektocht door woonwijk in Breda, ook politiehe­li­kop­ter ingezet

BREDA - Het 4-jarige jongetje dat zondagmiddag vermist raakte in de omgeving van de Diksmuidestraat in Breda is in goede gezondheid teruggevonden. Een politiehelikopter werd ingezet om te helpen bij de zoektocht.