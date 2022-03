Fietser gewond door botsing met auto in Breda

Jongetje (4) overleden bij aanrijding met taxibus in Baar­le-Nas­sau: ‘Geschokt en sprakeloos’

BAARLE-NASSAU - Een 4-jarig jongetje uit Baarle-Nassau is dinsdagmiddag overleden bij een aanrijding met een taxibus in zijn woonplaats. Dat meldt de politie. De familie van het kind is op de hoogte. In de buurt is geschokt gereageerd op het dramatische voorval.

