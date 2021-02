Fikse strafeisen voor piepjonge overvallers die Aldi-kassière in gezicht stompten: ‘Ho! Ik heb een geweer’

Breda strijdt tegen ondermij­ning: extra vergunning­plicht voor Bredase waterpijp­cafés, speelhal­len en campings

2 februari BREDA - Breda voert een extra vergunningplicht in voor waterpijpcafés, speelhallen, campings en recreatieparken in de strijd tegen de georganiseerde misdaad en ondermijning. De gemeenteraad is unaniem voorstander van het verstevigen op deze drie fronten van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), die de veiligheid en openbare orde regelt.