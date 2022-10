Films in Fatimakerk: Uma Cinema draait Frida

BREDA - Het was een uitdaging: het atelier Uma in de Fatimakerk omtoveren tot filmhuis. Twan van de Laar en zijn team is het gelukt. Op 20, 21 en 22 oktober draaien ze films in hun meubel & design atelier. Een daarvan valt onder de vlag van het HER filmfestival: Frida , over Frida Kahlo.

En die is voor de eerste avond, op 20 oktober, al meteen uitverkocht. ,,We plakken er nog een extra dag aan vast", zegt Twan van de Laar, oprichter van Uma. ,,We draaien Frida nog een keer op zondag, 23 oktober.”

Uma is gevestigd in de sacristie van de Fatimakerk. In het atelier vind je design-stukken die variëren van een capuccino-kopje tot een dure (vintage) travertin tafel.

Van de Laar: ,,We zijn zijn hier acht jaar geleden begonnen. Liefhebbers van fashion &n furniture weten ons te vinden. Als team hebben we een passie voor Arthouse films en bijzondere Cinema locaties.Onze kerk leent zich ideaal voor het concept filmhuis.”

Zijn aanbod is opgepikt door Cinetree en Simavi. ,,Zij hebben ons gevraagd om de opening te doen voor het HER Filmfestival. Wij ondersteunen dit initiatief graag.” Van de Laar is supertrots op dit eerste succes van ‘Uma Cinema’.

Verhaal van vrouwen wereldwijd

HER Film Festival is een initiatief van ontwikkelingsorganisatie Simavi en filmplatform Cinetree, om aandacht te vragen voor de positie van vrouwen. HER staat voor Health, Empowerment and Rights: thema’s waar vrouwen wereldwijd nog altijd voor moeten vechten. Tot 23 oktober zijn er online gratis films en documentaires te zien die het verhaal vertellen van vrouwen wereldwijd.

De opening van HER Film Festival is in Koninklijk Theater Tuschinski. Aansluitend is een selectie van de HER films ook te zien zijn in vier filmtheaters in Amsterdam, Utrecht, Eindhoven en nu dus ook in Breda.

De twee andere films die Uma vertoont zijn op 22 oktober Les Petis Mouchoirs en op 23 oktober A bigger Splash. Alle films beginnen om 20.00 uur.