‘Flink minder’ bedrijven doen beroep op overheidsmiljoenen voor coronacrisis

Ruim 65.000 ondernemers hebben de afgelopen weken een aanvraag ingediend voor een uitkering op basis van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Dat blijkt uit cijfers van het UWV, de uitkeringsinstantie die de aanvragen beoordeelt en toekent. Een ruwe schatting is dat zich daaronder ruim 2.000 West-Brabantse ondernemers bevinden.

Exacte cijfers over regionale aanvragen heeft UWV waarschijnlijk begin volgende week, aldus woordvoerder Geralt Lammers.

‘Flink minder’

Die 65.000 aanvragen zijn er ‘flink minder’ dan de 148.000 aanvragen die eerder dit jaar werden gedaan toen bedrijven voor de eerste keer de overheidssteun konden aanvragen. ,,Waarschijnlijk omdat veel bedrijven de steun nu niet echt nodig hadden", aldus Lammers, die aangeeft dat er in eerste instantie niet zoveel aanvragen binnenkwamen als verwacht. ,,Dat trok op het laatst aan. Veel bedrijven hebben waarschijnlijk tot het laatste moment gewacht met het indienen van de aanvraag, zodat ze precies wisten hoeveel omzet ze hadden gedraaid.”

Het was de tweede keer dat een aanvraag kon worden ingediend. Van 6 juli tot en met 31 augustus konden ondernemers die door de coronacrisis omzetverlies verwachtten in de maanden juni tot en met september, een tegemoetkoming (maximaal 90 procent) aanvragen in de loonkosten.

Eerste tranche NOW

Voor de eerste NOW-tranche (NOW 1) konden ondernemers een aanvraag indienen voor steun over de maanden april, mei en juni - de periode van de lockdown. Landelijk werd bijna 7,8 miljard euro uitgekeerd aan circa 139.000 ondernemers, waarvan zo'n 280 miljoen euro aan 5.644 West-Brabantse bedrijven.

Uitzendbureau Actief Werkt! in Breda ontving het grootste bedrag, totaal 6,4 miljoen euro. De eveneens in Breda gevestigde internationale frietfabrikant Lamb Weston/Meijer kreeg bijna 5,6 miljoen euro.

Quote Ik had geen zin om een aanvraag in te dienen voor weer een klein bedrag. Gokhan Bayran, eigenaar uitzendbureau Q-ontime Roosendaal

Aan de andere kant van het spectrum zat uitzendbureau Q-ontime in Roosendaal, werkzaam in de olie- en gasindustrie en in de petrochemische sector, dat een bijdrage ontving van 21 euro. Zowel in West-Brabant als landelijk de allerlaagste bijdrage. Eigenaar Gokhan Bayran zag om die reden af van het aanvragen van een bijdrage voor de tweede tranche. ,,Ik had geen zin om een aanvraag in te dienen voor weer een klein bedrag.”

Bayran verklaart dat hij de regeling in eerste instantie verkeerd had begrepen. ,,Ik dacht dat het meer ging om voorgaande jaren, maar ze keken naar de eerste maanden en die zijn in onze sector altijd rustiger.” De aanvraag voor de derde tranche, mogelijk per 1 oktober, gaat hij zeker indienen, aldus de ondernemer.

(Voor meer informatie over bijdragen NOW 1 zie overzicht onderaan pagina.)

Baanverlies

De NOW-regeling werd aan het begin van de crisis in het leven geroepen om baanverlies zoveel mogelijk te beperken. Een van de voorwaarden om een beroep te kunnen doen op de regeling was dat de omzet over de aanvraagperiode vergeleken met dezelfde periode in 2019 minimaal 20 procent minder was.

NOW 3

Per 1 oktober volgt de derde mogelijkheid om een aanvraag in te dienen. De aanvraag geldt dan voor de maanden oktober, november en december. De regering heeft aangekondigd de regeling door te laten lopen tot 1 juni 2021, telkens voor een periode van drie maanden. Tot 1 januari 2021 komen bedrijven met een omzetdaling van ten minste 20 procent in aanmerking voor steun, vanaf 1 januari moet er sprake zijn van een omzetdaling van minimaal 30 procent. Ook het percentage van de loonsom die wordt vergoed wordt stapsgewijs afgebouwd van 90 procent naar 60 procent.

Weten hoeveel geld West-Brabantse bedrijven aan overheidssteun ontvingen tijdens de eerste NOW-regeling? Raadpleeg onderstaand het register.