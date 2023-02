Flinke schade na botsing tussen twee auto's in Ulvenhout

Drie jaar herenboe­ren Op ’t Lies heeft resultaat: ‘Verbluf­fend hoe snel de natuur zich heeft hersteld’

BREDA - De grond is gezonder, het water is zuiverder en zeldzame vogels, insecten en planten keren terug op het perceel van herenboerderij Op ’t Lies in Breda. Na drie jaar duurzame landbouw herstelt de natuur zich.