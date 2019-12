FNV wil af van vrijwilligers op buurtbus West-Brabant: ‘Ze zijn gevaarlijk’

Dat zegt Marlies Peeters van vakbond FNV Streekvervoer. In een brief aan Provinciale Staten van Brabant neemt ze een voorschot op het debat over de aanbesteding van het busvervoer. In 2022 wordt bekend of Arriva in dit deel van de provincie blijft rondrijden, of dat een andere vervoerder dit overneemt. Het gaat onder meer om de buurtbussen in de Langstraat en het land van Heusden en Altena.