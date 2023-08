Fokverbod voor kortsnuitige honden: ‘Zolang mensen illegale pups kopen, zijn alle regels druppels op gloeiende plaat’

Verdachte witwasser uit Breda wil bij geboorte kind zijn: ‘Is hij de biologi­sche vader? Hij voelt zich de vader’

BREDA - Wordt de vermeende witwasser Tom V. uit Breda binnenkort vader of niet? En zo ja, is het te verwachten kind van zijn vriendin ook écht van hem? Het was een opmerkelijk twistpunt bij een rechtszaak woensdagmiddag. ,,Het kan beide kanten opvallen”, sprak de verdachte.