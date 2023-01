Forse kritiek oud-hoogleraar op aanpak cold casezaken. ‘Zet daar je beste mensen op, niet bijna-gepensioneerden of scholieren’

Officier eist straf tegen ruziënde ouders: ‘psychische kindermis­han­de­ling’

BREDA - Een jong echtpaar uit Breda had langdurig en vaak ruzie, met veel geschreeuw en fysiek geweld. Dat gebeurde in het bijzijn van hun kindjes, een pas geboren baby en later een peuter. Dat is psychische kindermishandeling, vindt de officier van justitie. Ze vordert beide ouders daarvoor te straffen.

