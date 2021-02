Forum-leider Baudet maakt tussenstop in Breda tijdens verkiezingstournee: ‘Corona is een griepje’

Opvallend was de prominente aanwezigheid van Eric de Bie, gedeputeerde van Noord-Brabant. Forum voor Democratie neemt nergens in Nederland deel aan een coalitie, behalve in deze provincie. Steeds als Forumleider Baudet in opspraak is, zeggen de FvD-ers in de provincie dat ze niets te maken hebben met wat zich in ‘Den Haag’ voltrekt. Zij doen als Brabanders slechts wat in het belang is van Brabant, is dan de stelling. Ondanks dat kreeg Baudet op het podium in Breda bijval en goedkeurend geknik van De Bie.