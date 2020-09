Foto in centrum Breda toont natuur van zijn wreedste kant: ‘Juist dat bikkelharde maakt het prachtig’

Ook Highstreet 2.0 redt het niet, populaire discotheek in Hoogstra­ten sluit opnieuw de deuren

15 september HOOGSTRATEN - In de hoogtijdagen was het een ‘Nederlandse feestkolonie’ in België, maar nu valt voor de tweede keer het doek voor de roemruchte discotheek Highstreet in Hoogstraten. Nadat in 2014 de Vlaamse familie Van Ostaijen al de stekker eruit trok, is ‘Highstreet 2.0' nu ook ter ziele. Genekt door de coronacrisis.