Frank bouwde zijn huis met eigen handen: 'Tot in New York stonden we in de krant’

‘Suiker­feest in Damascus voelde een beetje zoals Koningsdag hier. Overal geuren, geluiden en vrolijke mensen’

BREDA – Zo’n 900.000 mensen in Nederland zijn moslim, het merendeel doet mee aan de Ramadan. Zij zijn niet allemaal hier geboren. BN DeStem vroeg een Bredase Syriër: hoe groot is het verschil tussen de vastenmaand in Damascus en in Brabant?