Frank Laurijssens (1963-2022) hield van professioneel en gezellig koken voor zijn gasten

in liefdevolle herinneringZUNDERT - Onder de bezielende leiding van Frank Laurijssens werd café-restaurant Romantica in korte tijd een populair eetcafé en de thuishaven voor veel Zundertse verenigingen. Toch vertrekt het gezin in 2006 naar Hoogstraten.