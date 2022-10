Franse auto met bijna 15.000 euro aan illegale sigaretten onderschept bij Zundert

Op de sloffen sigaretten die werden gevonden zat geen belastingzegel, wat betekent dat ze illegaal zijn ingevoerd. De bestuurder had in totaal 39.600 stuks illegale sigaretten de grens over gekregen.

Overgedragen aan Douane

De spullen zijn in beslag genomen. De zaak is overgedragen aan de Douane. Het is niet bekend of iemand is aangehouden. Douaniers onderzoeken de zaak, maar kunnen daar nog geen mededelingen over doen.