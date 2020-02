Fransman betaalt Nederlandse boete niet, wat hem twee jaar later duur komt te staan

BAVEL - Een Fransman is vrijdagavond flink in de problemen gekomen door een Nederlandse boete uit 2018. Hij weigerde die destijds te betalen, wat hem bij terugkomst in ons land erg duur komt te staan.

De man is twee jaar geleden beboet voor het door rood rijden in Amsterdam. De bijbehorende boete, destijds 240 euro, viel volgens de verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant keurig op de mat in zijn thuisplaats in Frankrijk. Maar het bedrag is nooit overgemaakt.

Vrijdagavond reed de man opnieuw met zijn auto in Nederland. Agenten zagen hem rijden bij Bavel en zetten hem aan de kant bij Gilze, waar hij werd aangehouden. De boete was inmiddels verhoogd tot 699 euro. Dat had de Fransman niet zomaar voorhanden, waarna de politie beslag legde op zijn auto. Hij mag niet meer rijden, tot hij de boete heeft betaald.

Boetes vaker niet betaald

In het verleden was de administratie tussen verschillende landen binnen de EU niet op orde, waardoor Europeanen nog weleens onder een boete in het buitenland uit konden komen. Tegenwoordig sturen veel landen een prent gewoon naar het thuisadres. De buitenlandse politie mag de gegevens van de RDW in Nederland inkijken, om je gegevens te achterhalen.

Met name Italië, Duitsland, Spanje, België, Frankrijk en Zwitserland doen dat in Nederland, weet de ANWB. Het kan soms maanden duren voor hij binnen is, maar je moet hem zeker wel betalen. Hoe hoog de boete is, mogen landen zelf bepalen.