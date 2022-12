Frustraties bij ondernemers die Belcrum op de kaart hebben gezet

In Princenha­ge schaken ze bewust in de middag: ‘Wel fanatiek, maar ook voor de lol’

BREDA - ,,Als je ’s avonds tot een uurtje of elf schaakt, kost het meer moeite om in slaap te vallen”, grijnst Fons Viellevoye uit Breda. ,,Schaken vereist opperste concentratie, vooral als een partij wat langer duurt en intens is.” Dus schaken ze in Wijkcentrum Princenhof bewust op maandagmiddag.

12 december