FvD Brabant werpt rookgordijn op; Brabantse coalitie wil vooral verder besturen

Nóg zo'n grote logistieke doos erbij in Breda, daar moet je toch niet aan denken?

6 december BREDA Waar maken de bewoners van de Oosterhoutseweg in Breda zich zorgen over? Dat er in hun ‘achtertuin’ een grote grijze doos wordt gebouwd. Zo’n raamloos distributiecentrum, zoals vorig jaar door Sligro is geopend op de hoek van Kapittelweg en noordelijke rondweg. ,,En weet je wat het ergste is? Het gevoel dat je niets kan doen om zo’n ontwikkeling tegen te houden.’’