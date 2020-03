Gaan overvallers van pizzabaas die in 2011 pepperspray in gezicht kreeg alsnog de gevangenis in?

Video Rotterdam­mer Abel (10) springt alleen voor NAC: ‘Bijna iedereen in de klas is voor Feyenoord’

12:12 Abel van der Meulen is 10 jaar, woont in Rotterdam en is zenuwachtig voor de halve finale van de KNVB Beker tussen Feyenoord en NAC in een uitverkochte Kuip. Hij is een supporter van NAC en juicht alleen voor de club in Breda. Maar met zijn gele hart in een rood-witte omgeving is hij een eenling in de stad.