Galderse Meren verboden voor bezoekers uit Antwerpen

Alexandra woont met haar gezin in België, maar werkt in Breda: ‘14 dagen quarantai­ne voor een uur werk, dat gaat niet’

29 juli WESTMALLE - Vanwege het rap stijgende aantal coronabesmettingen in de provincie Antwerpen gelden er sinds deze week strenge maatregelen. Zo heeft de Nederlandse overheid code oranje ingesteld voor de hele provincie. Alexandra Bos woont samen met haar dochter (1) en man in het Belgische Westmalle, maar werkt in Breda. ,,De grenzen zijn nog open, maar een Nederlandse vriendin die in Antwerpen werkt werd van de weg gehaald met de vraag wat ze hier deed.”