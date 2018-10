Gastheren in ieder geval nog twee weken in Bredase binnenstad

Van der Voort laat in Breda verdeeld parket achter

8:08 BREDA - Als hoofdofficier van justitie Charles van der Voort (59) volgende maand vertrekt bij het parket in Zeeland West-Brabant laat hij niet alleen een ‘verrotte’ maar ook verdeelde werkorganisatie achter. Dat blijkt uit gesprekken met werknemers, onder wie officieren van justitie die niet met naam in de krant willen. De hoofdofficier is geliefd bij de een en wordt uitgekotst door de ander. Een werknemer vat de verdeeldheid op het parket (220 werknemers) als volgt samen: ,,Je bent vóór Charles of je bent tégen hem. Een tussenweg is er niet.”