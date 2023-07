Geen Acht maar ‘Trauma van Chaam’: door een kapotte wegwerpcamera geen foto met wielerhelden

Dierenbe­scher­mers op de bres voor kippen in het Valkenberg: ‘Pak dierendum­pers aan’

BREDA - Om te voorkomen dat er telkens weer kippen worden gedumpt in het Valkenberg in Breda, willen dierenbeschermers dat er in het stadspark camera’s en waarschuwingsborden worden geplaatst.