Geen deelnemer maar per ongeluk echte verdachte aangehouden in Hunted: ‘Dit was niet de bedoeling’

Te veel ‘witte mannen': straat in Breda krijgt voortaan naam van vrouw of minderheid

BREDA - Nieuwe straten in Breda krijgen in principe de naam van dichters, schrijvers, geleerden en staatslieden. Maar binnen die ‘thema’s’ gaat de voorkeur voortaan uit naar een vrouw, iemand die afkomstig is uit een etnische minderheid, een immigrant of mensen uit de lhbti-gemeenschap.

21 november