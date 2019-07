Geen gerichte controles op app-verbod op de fiets in Brabant

Vanaf vandaag is het zover: de wet die razendsnel bekend is geworden als ‘het appverbod’ is ingegaan, hoewel het om meer gaat dan appen alleen. Sterker nog: in de wet staat dat fietsers tijdens het rijden geen ‘mobiel elektronisch apparaat’ meer mogen vasthouden. Daar vallen dus ook iPods (ze bestaan nog), tablets, laptops en mobiele navigatieapparaten onder. Ook een scheerapparaat of föhn is dus verboden. In Bergen op Zoom werden leerlingen op scholengemeenschap 't Rijks al gewaarschuwd.