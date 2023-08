Geen lang bekeravontuur voor Baronie: club al in eerste ronde KNVB-beker uitgeschakeld

Achtergrond Werknemers jeugdgevan­ge­nis Den Hey-Acker over falende leiding: ‘Voor de jongeren ben ik nooit bang geweest, wel voor sommige collega’s en de directie’

BREDA – In 2022 komen in amper drie maanden tijd twee gedetineerden van Den Hey-Acker in Breda door geweldsincidenten om het leven. In mei 2020 liep het binnen de muren van de jeugdgevangenis ook al volledig uit de hand. Politie en ME werden opgetrommeld om een gewelddadige opstand van jeugdigen de kop in te drukken. Hoe kon het zover komen? Tegenover BN DeStem doen medewerkers nu hun verhaal.