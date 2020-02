Geen straf voor Bredase scholieren na schommelen in speeltuin

BREDA – De twee Bredase jongens en een meisje uit Made die in juni 2018 schommelden op een plek waar dat op tijdstip niet mag, krijgen geen straf. Kantonrechter Michiel van Aardenne in Breda heeft dat donderdag bepaald.

Wat ze deden is formeel strafbaar, maar een straf acht de rechter niet op zijn plaats. “Jullie hebben geen rottigheid uitgehaald en allemaal een blanco strafblad.” Daarmee hoeven ze de eerder opgelegde boetes van 57 euro per persoon niet te betalen.

De drie scholieren van de Nassau Scholengemeenschap - destijds veertien jaar oud - waren op vrijdag 22 juni een beetje aan het chillen in de stad. Ze hadden net de proefwerkweek achter de rug, een dag later begon hun zomervakantie.

Rond kwart over tien lopen de twee jongens uit Breda en het meisje uit Made over Het Bolwerk en gaan ze even schommelen op het speelterreintje aldaar. Een bord waarop staat vermeld dat de speelvoorziening na 22.00 uur verboden terrein is, zagen ze over het hoofd. Toezichthouders slingerden het drietal op de bon: drie boetes van 57 euro.

Quote Kind ziet schommel. Kind wil schommelen. Kind moet kunnen schommelen, want dat hoort bij het kind zijn, het is zelfs een essentiële voorwaarde voor de ontwikke­ling van een kind, waarin de overheid niet mag ingrijpen Peter Schouten, Advocaat

De ouders van de tieners dienden een bezwaarschrift in. Van het Parket Centrale Verwerking van het Openbaar Ministerie in Utrecht ontvingen ze een bevestiging, maar daarna bleef het lange tijd stil. De ouders gingen ervan uit dat justitie de zaak had geseponeerd.

Dagvaarding

Tot half december 2019, dik anderhalf jaar na schommelboetes. Toen viel er bij de drie overtreders een dagvaarding op de mat. Ze moeten voorkomen. Tot enorme verbazing en boosheid van hun ouders.

Publicatie in BN DeStem leidde tot een golf aan reacties, vooral op sociale media. “Blijkbaar verwacht niemand dat zo’n onbenullig akkefietjes zoveel effect kan hebben en dat kinderen zich op deze manier moeten verantwoorden”, aldus Marleen van Boxel, moeder van Kees Jan, een van de drie ‘schommeltieners’.

Verweer

Tijdens de zitting betoogt advocaat Peter Schouten donderdag dat je je kunt afvragen of je het een kind kwalijk kunt nemen dat het in een speeltuin plaatsneemt op een schommel. “Kind ziet schommel. Kind wil schommelen. Kind moet kunnen schommelen, want dat hoort bij het kind zijn, het is zelfs een essentiële voorwaarde voor de ontwikkeling van een kind, waarin de overheid niet mag ingrijpen. (...) Is het niet in strijd met de geest van de wet om een kind een boete te geven voor schommelen op een openbare speelplek?”

En: “Kan een kind van 14 jaar weten dat je niet mag schommelen als je een schommelplek benadert?”